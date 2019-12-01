Участники программы лояльности банка "Союз" смогут вернуть до 18% от суммы покупкой на бонусный счет

Банк "Союз" сообщил, что на бонусной витрине доступна возможность получения дополнительных бонусных баллов (до 18% от суммы покупок) на бонусный счет при совершении покупок в интернет-магазинах партнерах банка.

Для получения бонусов за заказ необходимо перейти на сайт партнера по прямой ссылке на Бонусной витрине банка «Союз» и совершить покупку. При переходе в интернет-магазин с рекламных баннеров или других ресурсов бонусы за заказ не начисляются.

Начисление бонусов проводится в течение 90 календарных дней с момента совершения оплаты заказа в интернет-магазине партнера.