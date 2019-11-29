Банк УРАЛСИБ начал работу через платформу Транзит 2.0 Национального расчетного депозитария

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» начал обслуживание корпоративных клиентов через платформу Транзит 2.0 Национального расчетного депозитария. Первая транзакция через систему была осуществлена с ПАО НГК "Славнефть".

Транзит 2.0 – это экосистема, в которую входят, с одной стороны, корпорации, крупные холдинги, а с другой – их расчетные банки. Данная технология позволит сократить корпоративным клиентам существенные расходы на обслуживании системы «банк-клиент» и предоставит дополнительный канал автоматического обмена финансовыми сообщениями и иными документами между корпорациями и банками.

Технология Транзит 2.0 особенно привлекательна для корпораций и холдингов с разветвленной структурой платежей, большим количеством расчетных счетов и юридических лиц. Клиентам проще, удобнее и дешевле взаимодействовать с банками по унифицированным каналам.