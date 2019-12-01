Чистая прибыль банка «Восточный» по итогам 9 месяцев 2019 года по МСФО составила 5,7 млрд рублей

Банк «Восточный» подвел итоги работы за 9 месяцев 2019 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Чистая прибыль банка «Восточный» за указанный период составила 5,7 млрд рублей. При этом банк продолжает оставаться стабильно прибыльным на протяжении всего 2019 года.

По итогам 9 месяцев 2019 года общий кредитный портфель банка составил 113 млрд рублей, при этом портфель кредитов физическим лицам увеличился на 3,8% или на 3,3 млрд рублей по сравнению с началом года.

Процентные доходы банка «Восточный» выросли до 28 млрд рублей. Основным фактором роста стал розничный бизнес. Комиссионные доходы превысили 7 млрд рублей благодаря выдачам банковских гарантий, увеличению рассчетно-кассового обслуживания малого и среднего бизнеса и продаже комиссионных продуктов.

Кроме того, административные и прочие операционные расходы банка «Восточный» сократились на 12,9% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Снижение было достигнуто благодаря следованию политике строгого контроля затрат, а также в результате оптимизации бизнес-процессов.

За 9 месяцев 2019 года собственный капитал банка «Восточный» вырос на 23% по сравнению с началом года и составил 29 млрд рублей.

«Итоги 9 месяцев 2019 года демонстрируют финансовую устойчивость банка «Восточный». По всем основным направлениям деятельности мы зарабатываем стабильный доход, а также показываем положительный финансовый результат в целом. Мы намерены сохранить этот тренд и успешно завершить год», - отметил Вячеслав Арутюнян, Председатель Правления банка «Восточный».