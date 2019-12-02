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Дальневосточный банк прекратил договорные отношения с рейтинговым агентством Moody’s Investors Service

2 декабря 2019

Дальневосточный банк в июне текущего года уведомил международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service (Великобритания) об отказе от дальнейшего продления Соглашения о присвоении рейтингов. В рамках действовавшего договора в текущем году агентство подтвердило Банку рейтинг по долгосрочным обязательствам B2 (прогноз стабильный).

В настоящее время Дальневосточный банк сотрудничает с российским рейтинговым агентством «Эксперт РА», которое включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России. Наличие оценки «Эксперт РА» соответствует ожиданиям партнеров и клиентов Банка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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