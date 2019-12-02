БКС Банк специально для собственников бизнеса запустил депозит со ставокой 7% годовых

БКС Банк специально для собственников бизнеса запустил депозит с одной из самых высоких процентных ставок на рынке — 7% годовых.

Предложением могут воспользоваться предприниматели для размещения личных средств сроком на 121 день. При желании депозит с повышенной ставкой можно продлить ещё на четыре месяца. Для этого необходимо открыть расчетный счёт ИП или ООО в Банке Сфера (бренд БКС Банка для предпринимателей).

«БКС Банк реализует стратегию построения универсального цифрового банка, с акцентом на развитие сервисов для предпринимателей. Уникальное предложение по депозиту «Сфера. Депозит для бизнесменов» ориентировано на поддержку предпринимателей, которые в ближайшее время станут клиентами нашего банка для предпринимателей «Сфера». Мы создаем комфортную экосистему, в которой наш клиент одновременно получает комплексный цифровой банковский сервис для ведения бизнеса и размещения личных финансов, — комментирует председатель правления БКС Банка Дмитрий Пешнев-Подольский.

Оформить заявку на депозит можно онлайн как на сайте БКС Банка, так и на сайте Сферы, а получить и подписать документы и карту для доступа к счёту — уже на следующий день с курьером.

Проценты по «Сфера. Депозит для бизнесменов» выплачиваются каждый месяц или в конце срока по выбору клиента.

Подробнее ознакомиться с тарифами и условиями депозита можно на сайте БКС Банка на странице депозита.