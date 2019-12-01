Примсоцбанк снизил комиссию на выдачу овердрафтов для малого бизнеса до 25 рублей

Акция «Юбилей у нас — подарки для Вас!» проходит в Примсоцбанке с 25 ноября по 25 декабря 2019 года. В рамках акции все желающие могут оформить овердрафт с беспроцентным периодом с комиссией за выдачу всего 25 рублей.

— В честь 25-летия банка мы снизили комиссию за выдачу любого овердрафта до 25 рублей. Если вам нужен надёжный источник оперативного финансирования для реализации бизнес-планов, то самое время обратиться к нам, — рассказал Алексей Пастухов, начальник управления кредитования малого и среднего бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

Овердрафт с беспроцентным периодом открывается на сумму от 100 тысяч до 8 миллионов рублей. Беззалоговый лимит — до 4 миллионов, в качестве обеспечения принимаются недвижимость и автотранспорт, страхование не требуется. Договор действует в течение 12 месяцев, грейс-период составляет 10 дней, далее проценты начисляются по ставке 14% годовых.

Помимо этого, все клиенты при получении кредита для малого и среднего бизнеса могут бесплатно открыть зарплатный проект с выдачей премиальных карт и платой за обслуживание всего в 0,3% от ФОТ или подключить эквайринг со сниженной до 1,8% комиссией за проведение операций.

Подробную информацию об акции «Юбилей у нас – подарки для Вас» и других предложениях можно получить на сайте банка, в удобном для посещения офисе или по телефону единой справочной службы 8(800)200-42-02.