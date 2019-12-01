Примсоцбанк провёл семинары о новых требованиях и возможностях валютного законодательства

Примсоцбанк завершил проведение традиционной серии осенних семинаров для участников - 28 ноября 2019 года семинары на тему «Изменения валютного законодательства с 01 января 2020 года. Рекомендации по проверке зарубежных контрагентов» прошли в Санкт-Петербурге, Омске, Уссурийске и Хабаровске.

«Российское валютное законодательство динамично изменяется, и сегодня важно держать руку на пульсе этих перемен для обеспечения бесперебойной работы своего предприятия. Мы рады предоставить актуальную и полезную информацию не только нашим клиентам, но и специалистам по ВЭД других компаний, – отметила Елена Михайлюкова, начальник управления международных и межбанковских операций ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк".

На семинарах были рассмотрены новые нормы Федерального закона № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», которые вступают в силу с 01 января 2020 года, а также планируемые изменения в КОАП РФ о смягчении ответственности за нарушения валютного законодательства. Особое внимание обратили на новые возможности для компаний-экспортёров – отмену требования о репатриации рублевой выручки.

В общей сложности Примсоцбанк провёл 13 семинаров во Владивостоке и других городах приморского края, Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске, Екатеринбурге, Иркутске, Омске, в Хабаровске, Петропавловске-Камчатком. Гостями мероприятий стали представители порядка 400 компаний.