Примсоцбанк выдаёт кредиты по электронным ПТС

Примсоцбанк предоставил всем желающим приобретать автомобили в кредит с предоставлением выписки электронного паспорта транспортного средства (ПТС).

Как отмечают специалисты Банка, нововведение будет полезно желающим приобрести новые автомобили, так как многие из них уже сейчас продаются с оформлением электронного ПТС.

— На данный момент далеко не все банки готовы работать с электронными ПТС, но в нашей нормативной базе уже закреплены данные изменения. Приходя к нам, вы можете быть уверены, что электронный ПТС не станет проблемой в получении кредита, — рассказал Алексей Сорокин, начальник отдела автокредитования ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». — Если же у приобретаемого автомобиле классический, бумажный ПТС, вам также не придётся оставлять его в банке. Нам будет достаточно копии.

Получить подробную информацию о получении кредита с электронным ПТС и доступных программа автокредитования можно в офисах Примсоцбанка, на официальном сайте, а также по телефону единой справочной службы 8 (800) 200-42-02.