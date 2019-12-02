Кредит наличными Связь-Банка стал седьмым в рейтинге лучших

Кредит от Связь-Банка занял 7 место в рейтинге лучших кредитов наличными в рублях сроком на 3 года, составленном аналитиками Bankchart на основе анализа данных 30 крупных российских банков.

Связь-Банк предлагает нецелевой кредит по ставке от 9,9% годовых на сумму до 3 млн рублей без залога и поручителей сроком от 6 до 84 месяцев. Указанная процентная ставка применяется при наличии страхования от потери работы, несчастных случаев и болезней. Но страхование заемщика не является обязательным и оформляется по желанию.

В исследовании Bankchart кредитные продукты ранжировались в зависимости от реальной ставки. Средняя реальная ставка по кредитам наличными в рублях составила 13,07% годовых.

В Связь-Банке действуют специальные условия кредитования для клиентов, предоставивших сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица, зарплатным и корпоративным клиентам Банка, сотрудникам бюджетных учреждений, клиентам, имеющим действующий или закрытый срочный вклад в Связь-Банка, а также обладателям положительной кредитной истории по действующему или погашенному кредиту в Связь-Банке.