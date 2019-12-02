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Финансирование демеркуризации ртутного цеха «Усольехимпром» заложено в областной бюджет-2020

2 декабря 2019

Финансирование проекта демеркуризации цеха ртутного производства ООО «Усольехимпром» на 2020 год предусмотрено в бюджете Иркутской области.  Об этом заявил Губернатор Сергей Лечвенко во время пресс-конференции, которая состоялась сегодня в рамках фестиваля «Байкальская пресса-2019». Вопросы, касающиеся ликвидации накопленного экологического ущерба в результате деятельности ООО «Усольехимпром», задали представители нескольких СМИ.

Напомним, что решение многолетней проблемы осложняется тем, что земли ныне предприятия-банкрота общей площадью 610 га в большей части находятся не в областной собственности, а в федеральной и частной. Это на законодательном уровне делает невозможным проведение на этих территориях ряда необходимых мероприятий.               .

В ноябре 2019 года глава региона в очередной раз обсуждал эту проблему с Министром природных ресурсов и экологии РФ Дмитрием Кобылкиным. Было принято решение оперативно сформировать межведомственную рабочую группу для снятия организационных барьеров.

- Одна из задач, которая поставлена перед этой рабочей группой, - провести инвентаризацию частных компаний, которые имеют в собственности или в аренде земли «Усольехимпрома», чтобы с каждой из них вести переговоры.   По закону  собственники должны обеспечить экологическую безопасность приобретенных объектов самостоятельно: за счет собственных средств обследовать территорию и ликвидировать выявленный экологический ущерб, - пояснил глава регина.  

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Что касается демеркуризации цеха ртутного производства, на сегодняшний день Иркутской областью подготовлен соответствующий проект. Стоимость реализации составляет 1,2 млрд рублей. Проектная документация с положительными заключениями государственной экологической экспертизы и государственной экспертизы направлены в Минприроды России для включения в Государственный реестр накопленного вреда окружающей среде и в федеральный проект «Чистая страна» национального проекта «Экология». Это сделает возможным привлечение средств федерального бюджнета для реализации проекта по ликвидации цеха ртутного производства. После этого мероприятия по рекультивации зараженных ртутью земель, а также ликвидации цеха ртутного производства могут быть включены в государственный реестр на 2020 и последующие годы.

- В настоящий момент мы делаем все возможное, чтобы начать работы по реализации проекта «Ликвидация (демеркуризация) выведенного из эксплуатации цеха ртутного электролиза в г.Усолье-Сибирское» в следующему году. Финансирование в бюджете Иркутской области на 2020 год предусмотрено, - прокомментировал Губернатор Сергей Левченко.

Пока же на территорию промплощадки ограничен доступ посторонних лиц. Патрулирование ведется круглосуточно, режим повышенной готовности сохраняется, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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