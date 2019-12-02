Гендиректор «УКС города Иркутска»: «Строительные компании находятся в непростой финансовой ситуации»

Перспективы развития акционерного общества «Управление капитального строительства города Иркутска», которое на 100% принадлежит муниципалитету, планируют обсудить в рамках рабочей группы с участием представителей администрации города и депутатского корпуса. Такое решение принято в пятницу в ходе проведения депутатских слушаний Думы Иркутска седьмого созыва, где с докладом о непростой ситуации в компании выступила её генеральный директор Марина Хайдурова.

– В настоящее время АО «УКС города Иркутска», как и большинство строительных компаний, находится в непростой финансовой ситуации. Это в том числе связано и с нововведениями в законодательстве по введению эскроу счетов. Наше предприятие несет существенную социальную ответственность перед муниципалитетом и его жителями. Акционерное общество участвовало в реализации федеральной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья», и именно благодаря этому Иркутск справился с поставленной задачей переселения граждан. Только в 2014-2015 году было построено и сдано в эксплуатацию 25,5 тысяч квадратных метров жилья. При этом средняя цена по госконтрактам составляла 40 тысяч рублей за квадратный метр, а в свободной реализации мы предлагали квартиры за 43 тысяч рублей за квадратный метр, и это все в чистовой отделке. Практически никто в городе на таких условиях не работает , – уточнила директор.

В настоящее время АО «УКС города Иркутска» ведет строительство жилого комплекса «Эволюция» – возводится 10 блок-секций, три из которых будут сданы до конца текущего года, остальные в 2021 году. Также выполняется строительство четырех блок-секций жилого комплекса «Предместье» и одной блок-секции комплекса на улице Александра Невского.

Кроме этого, компания планирует начать строительство группы жилых домов по программе «Развитие застроенных территорий» по ул. Лыткина в Октябрьском районе Иркутска. На сегодня в проект вложено порядка 62 миллионов рублей, расселено 826,8 квадратных метров. Проведен первый этап публичных слушаний по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОЗ) и подготовке проектной документации, второй этап назначен на 22 января 2020 года.

Марина Хайдурова напомнила депутатам, что предприятие занимается и строительством социальных объектов по муниципальным контрактам.

По результатам слушаний было принято совместное решение детально рассмотреть деятельность АО «УКС города Иркутска», сравнить показатели работы и рассмотреть возможные пути развития предприятия, сообщает пресс-служба мэрии.