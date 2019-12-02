В Иркутской области в 2019 году открылись два цеха по производству сухого молока

Два цеха по производству сухого молока введены в эксплуатацию на предприятиях Иркутской области в 2019 году. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков во время посещения цеха, открывшегося на базе сельскохозяйственного закупочно-снабженческого перерабатывающего потребительского кооператива «Сагаан гол».





– «Сагаан Гол» – один из крупнейших кооперативов по закупу молока у малых форм хозяйствования в Иркутской области. Открытие цеха позволит увеличить объёмы приобретаемого сырья и таким образом стимулировать рост объёмов производства молока в личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах региона, – отметил Илья Сумароков.

Министр подчеркнул, что развитие малых форм хозяйствования является для Правительства региона одним из приоритетных направлений в сельском хозяйстве. Иркутская область – достаточно большой по площади регион, многие населённые пункты отдалены от областного центра и, к сожалению, туда не всегда могут зайти крупные или средние предприятия, открывать там свои подразделения, ввиду удалённости от основных рынков сбыта. Но там живут люди и государству необходимо создавать им достойные условия, вовлекать в работу. И как раз развитие малых форм хозяйствования позволяет, в том числе, развивать отдалённые деревни и сёла.

Как рассказал исполнительный директор СЗСППК «Сагаан Гол» Михаил Бабаскин, сухое молоко производится из пастеризованного без добавления искусственных компонентов. Процесс производства полностью автоматизирован и исключает человеческий фактор. При этом на каждом этапе установлена защита, которая оповестит при любом нарушении технологического процесса. В среднем цикл производства от момента загрузки сырого сырья до получения конечного продукта занимает около двух часов. В месяц возможно переработать до 600 тонн молока-сырья. Произведенную продукцию предполагается реализовывать как на внутреннем рынке Российской Федерации, так и организовать поставки сухого цельного и сухого обезжиренного молока на экспорт.

Напомним, в сентябре цех по производству сухих молочных продуктов на базе сельскохозяйственного публичного акционерного общества «Белореченское».