В Зиме школа открылась после капремонта

В Зиме открыли школу N1 после капремонта. Работы длились чуть более двух лет. Все это время учащиеся школы занимались в других учебных заведениях города. Об этом сообщили в региональном правительстве.



Общая стоимость ремонтных работ составила 127,336 млн рублей, преимущественно из областного бюджета. Школа соответствует всем современным требованиям. В ней два спортивных зала, мастерские для мальчиков и девочек, лингофонный кабинет, музыкальный класс, кабинет изобразительного искусства, оснащенный специальными партами. На закупку мебели для школы N1 г.Зима была предоставлена субсидия в размере более 3,5 млн рублей.



Школа рассчитана на 520 человек. 2 декабря, дети сели за парты.