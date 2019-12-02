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В Тулуне предложено установить 40 видов экономической деятельности

2 декабря 2019

В Тулуне заключено шесть рамочных соглашений с потенциальными резидентами ТОСЭР. Предложено установить там более 40 видов экономической деятельности. Об этом сообщили  региональном правительстве.


Предварительно договорились с предпринимателями города по реализации ряда проектов: по созданию завода по производству тест-полосок для измерения глюкозы в крови, строительству мельничного комплекса для переработки зерна, производству палочек для еды, размещению транспортно-логистического комплекса для реализации проекта «Строительство ГОКа на базе Зашихинского редкометалльного месторождения» и др.  

Также три малых предприятия с проектами по созданию пункта шиномонтажа, переработке дикоросов, открытию салона красоты претендуют на статус ТОСЭР «Тулун». Они сейчас завершают подготовку документов для получения займов в Фонде развития моногородов.

В целях реализации мероприятий по строительству объектов инфраструктуры, необходимых для инвестиционных проектов в моногороде Тулун, в ближайшее время планируется заключить с Фондом развития моногородов генеральное соглашение о сотрудничестве.

Напомним, вопрос по созданию территории опережающего социально-экономического развития в Тулуне решен положительно.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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