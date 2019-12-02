В сторону Култука для грузовиков ограничили движение из-за сильного снегопада

На трассе Р-258 «Байкал» км 30 – км 100 в сторону Култука и обратно ограничили движение для большегрузного автотранспорта из-за обильного снегопада. Об этом сообщили в Упрдор "Прибайкалье".

О снятии ограничения будет сообщено дополнительно. Не исключено ограничение движения для большегрузов и в сторону Иркутска.

Водителям рекомендовано воздержаться от поездок во время снегопада. В течение дня выпадение осадков продолжится.

Безопасный проезд на федеральных дорогах Иркутской области обеспечивают порядка 140 единиц техники. Снегоуборочные машины работают круглосуточно. В ночь на 2 декабря на обработку проезжей части израсходовали 800 тонн пескосоляной смеси. На линиях кроме спецтехники работает 120 дорожных рабочих. При необходимости группировка будет усилена.