В Иркутске сотрудника банка обвиняют в мошенничестве на 800 тыс. рублей

В Иркутске завершили уголовное дело в отношении 23-летнего сотрудника банка, который занимался кредитованием в одном из магазинов цифровой техники. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, несколько месяцев он рассылал в ложные заявки для получения займов в банки-партнеры. При этом фигурант использовал вымышленные паспортные данные граждан, сведения о доходах и месте работы, их номера телефонов.

- При одобрении кредитов, он приобретал в магазине дорогостоящие смартфоны, потом перепродавал. Общая сумма причиненного ущерба составила более 800 тысяч рублей, - пишут на сайте полиции.

В пресс-службе сказали, что материалы уголовного дела направлены в Кировский районный суд.