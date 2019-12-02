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В Иркутске сотрудника банка обвиняют в мошенничестве на 800 тыс. рублей

2 декабря 2019

В Иркутске завершили уголовное дело в отношении 23-летнего сотрудника банка, который занимался кредитованием в одном из магазинов цифровой техники. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, несколько месяцев он рассылал в ложные заявки для получения займов в банки-партнеры. При этом фигурант использовал вымышленные паспортные данные граждан, сведения о доходах и месте работы, их номера телефонов. 

- При одобрении кредитов, он приобретал в магазине дорогостоящие смартфоны, потом перепродавал. Общая сумма причиненного ущерба составила более 800 тысяч рублей, - пишут на сайте полиции.

В пресс-службе сказали, что материалы уголовного дела направлены в Кировский районный суд.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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