В Иркутской области до конца года сдадут 9 спортивных объектов

В 2019 году в Иркутской области по проекту «Спорт – норма жизни» из федерального бюджета выделено 652 млн рублей. Сейчас возводятся 11 спортивных объектов. Уже сданы физкультурно-оздоровительный комплекс со стадионом в Зиме и ФОК в поселке Чунский. С учетом реконструкции стадиона «Водник» в Киренске и физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в Иркутске до конца года будет сдано девять спортивных объектов. Об этом сообщили в региональном правительстве.



По проекту завершено строительство хоккейного корта в селе Холмогой Заларинского района, уложено футбольное поле с легкоатлетическими беговыми дорожками на стадионе «Авиатор» в Иркутске, закупается пять ледозаливочных машин, поступает оборудование для создания малых спортивных площадок и физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа, направлена существенная поддержка спортивным школам, впервые единовременную денежную выплату получили 43 одаренных спортсмена.



Кроме того, в муниципалитетах ведется строительство 30 плоскостных сооружений. До конца года будет завершено оборудование 20 многофункциональных спортивных площадок и хоккейных кортов. В 2020 году работа по развитию спортивной инфраструктуры будет продолжена.



Успешно выступают спортсмены с ограниченными возможностями. Только на Всемирных летних Специальных Олимпийских играх в Абу-Даби в ОАЭ спортсмены завоевали девять медалей по пауэрлифтингу и конному спорту. В области проведены Спортивные игры Сибирского и Дальневосточного федеральных округов среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата «Парасибириада» и Спартакиада «И невозможное возможно…».



В 2019 году спортсменами Иркутской области на межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях уже завоевано более 500 медалей. В составы сборных команд России включено 309 спортсменов от Иркутской области.