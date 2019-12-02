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Иркутская область предлагает помощь пострадавшим в ДТП Забайкалье

2 декабря 2019

Иркутская область готова оказать помощь пострадавшим в автоаварии в Забайкалье. Как сообщили в региональном правительстве, при необходимости Приангарье готово направить квалифицированные медицинские кадры, оборудование и технику, организовать необходимое лечение и восстановление в наших медучреждениях пассажиров, которые получили травмы. 

По сообщению ТАСС, 1 декабря рейсовый автобус упал с моста в замерзшую реку Куэнга в 60 км от Сретенска в Забайкальском крае. Информация о падении транспортного средства поступила. Погибли 19 человек, 22 пострадали. Причиной ДТП, по предварительным данным, стало лопнувшее колесо.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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