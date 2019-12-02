По уровню зарплат Иркутская область заняла 21 место

Как минимум каждый десятый работник в 11 субъектах России получает зарплату в размере более 100 тысяч рублей в месяц. Иркутская область заняла 21 место, в регионе доля работающих с высокой зарплатой составляет 5,5%. Приангарье стоит ниже Ленинградской области (5,8%) и выше Томской (4,7%). Об этом пишут «РИА Новости».

Согласно исследованиям, в России в 2019 году 7% работников могли похвастать зарплатой более 100 тысяч рублей в месяц. Причем за последний год доля высокооплачиваемых работников увеличилась почти в два раза, или на 3,6 процентного пункта.

Чукотский автономный округ занял первое место, доля высокооплачиваемых работников составляет 32,1%. Вторую строчку занял Ямало-Ненецкий автономный округ (31,7%, год назад было 27%).

На третью позицию по доле высоких зарплат поднялась Москва с результатом 27,4%, хотя годом ранее столичный регион был пятым. Четвертым и пятым регионами теперь стали Магаданская область и Ненецкий автономный округ, в которых более четверти работников можно назвать высокооплачиваемыми.

Минимальная доля в текущем рейтинге наблюдается в Кабардино-Балкарии – 0,7%, годом ранее последний результат был у Адыгеи (0,6%), но теперь эта республика переместилась сразу на девятое место с конца с результатом в один процент. Также в конце списка располагаются Калмыкия, Псковская и Ивановская области, Мордовия, Орловская область и Дагестан, у всех у них примерно по 0,9% работников имеют зарплату в 100 тысяч рублей и более.

Согласно исследованию, в 25 регионах страны доля людей, получающих менее 15 тысяч рублей в месяц, превышает 20%. Для сравнения, в 2018 году таких было 59, то есть налицо серьезный прогресс.