В России могут ввести маркировку черной икры

В России могут начать маркировать черную икру. Как сообщили в «Российской газете», центр разработки перспективных технологий (ЦРПТ) готовы приступить к пилотному проекту по маркировке икры, когда такое решение будет принято.

Однако решение о введении маркировки в каждой новой отрасли принимает правительство после консультаций с бизнесом. Сейчас же минпромторг не ведет работу по подготовке эксперимента по маркировке икры.

- Вместе с тем ЦРПТ и Союз осетроводов в прошлом году начали проработку пилота по маркировке икры, дорожной карты, - рассказал "РГ" статс-секретарь, замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

В ЦРПТ уверены, что технология, присваивающая индивидуальный цифровой паспорт каждой единице продукции, "позволит исключить нелегальный оборот, создаст инструмент общественного контроля для потребителей". Разработчики маркировки обещают даже снижение цен на маркированный товар на 5-10%, правда, не уточняют, за счет чего это может произойти.

На этикетку нанесут QR-код (считываемая машиной оптическая метка, содержащая информацию об объекте, к которому она привязана. - Прим. ред.) и его прочтении с помощью мобильного приложения. И это не должно привести к росту цен на товар. В целом отношусь к маркировке икры положительно", - отметил он.

Кстати, промышленное производство икры осетровых рыб за девять месяцев 2019 года выросло на 23% по сравнению с тем же периодом прошлого года, рассказали "РГ" в Росрыболовстве. Российские аквакультурные хозяйства произвели 32 тонны икры.