Три золотых награды получила иркутская компания ADICT в престижном конкурсе интернет-проектов

Иркутская компания ADICT выиграла три золотых награды в престижном конкурсе Tagline awards. Награда вручается ежегодно за лучшие проекты, демонстрирующие высокий уровень российских и русскоязычных продакшнов digital- и SMM- агентств.

29 ноября в Москве прошла церемония награждения Tagline Awards 2019 на которой компания ADICT, помимо серебра и бронзы, взяла три золотых награды в номинациях:

Лучший массовый информационный сервис

Лучшая маркетинговая коммуникация среди агентств

Лучший сайт для детей / юношества / молодежи

Всего компания получила 17 призовых мест в 14 номинациях. В 2019 году конкурс проводился по 130+ номинациях, включая: сайт-сервисы, ритейл и e-commerce, AI-технологии, «интернет вещей» и т.д. Победителей определяли более 150 членов жюри из 20+ стран мира.

На вопросы SIA.RU отвечает директор компании, Антон Паймышев:

– Почему эта премия важна для вас?

– Tagline Awards — крупнейший digital-конкурс в Восточной Европе, с международным жюри и народным голосованием. В жюри входят наиболее авторитетные креативные и арт-директора, директора по маркетингу и коммуникациям крупнейших компаний, специалисты по performance-маркетингу, разработке и другим digital-дисциплинам.

Особый упор при судействе сделан на концепции работ, качество их исполнения и эффективность решения коммерческих задач. Всего в этом году было подано более 2000 работ!

– На какие номинации еще надеялись при подаче?

– Рассчитывали получить награду за сайт "Фокс пиццы", но конкуренция в номинации была очень сильной. Есть куда расти.

– Участвуют ли другие иркутяне?

– Нет, к сожалению, мы были единственной компанией, которая участвовала в конкурсе из Иркутска. Ряд агентств высказывали свое желание поучаствовать, но не успели подготовить работы для подачи.

Компания ADICT основана в 2009 году, тогда она называлась иначе - Studio38. В настоящее время компания занимается комплексными решениями в сфере digital, созданием и развитием интернет-проектов для клиентов со всего мира. Кроме того, напомним, что ADICT сама является организатором масштабной региональной digital-конференции Байкал Диджитал Дэйз.

Вот полный список наград, которые получили ADICT на Tagline Awards 2019:

— Лучший сайт медиа / СМИ — серебро — Сайт для медиапроекта «Город Иначе»

— Лучший сайт для детей / юношества / молодежи — бронза — Сайт для медиапроекта «Город Иначе»

— Лучший сайт для детей / юношества / молодежи — золото — Разработка сайта для привлечения стажеров в ADICT

— Лучший промосайт — бронза — Разработка сайта для продукта по защите информации X-meta

— Лучший международный сайт — бронза — Сервис для автоматизации платежей и сценариев по ним Everypay

— Лучший международный сайт — бронза — Айдентика и сайт для международного стартапа из Сан-Франциско

— Лучшее использование IoT — бронза — Дизайн-система для аналитической платформы энергозатрат

— Лучшая промоактивация — серебро — Игра для Черной Пятницы в МЕГЕ

— Лучший международный Craft — бронза — Айдентика и сайт для международного стартапа из Сан-Франциско

— Лучший инновационный сервис — серебро — Продукт по защите информации X-meta

— Лучший массовый сервис — золото — Продукт по защите информации X-meta

— Инновационные сервисы — бронза — Сервис для автоматизации платежей и сценариев по ним Everypay

— Лучшая маркетинговая коммуникация среди агентств — золото — сайт для направления ADICT Branding

— Лучшее мероприятие агентства — серебро — Конференция «Байкал Диджитал Дэйз — 2019»

— Лучшее позиционирование агентства — серебро — Направление ADICT Branding

— Открытие года — серебро — Конференция «Байкал Диджитал Дэйз — 2019»

— Лучший международный «Сапожник с сапогами» — бронза — Сервис для автоматизации платежей и сценариев по ним Everypay