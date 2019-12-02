Сергей Мейняло приехал в Тулун

Полномочный представитель президента РФ в Сибири Сергей Меняйло приехал в Тулун. Он посетит ряд объектов инфраструктуры и социальной сферы, пострадавших в ходе разрушительного паводкового наводнения летом этого года. Об этом сообщила пресс-служба полпреда.

Сергей Меняйло осмотрит площадки под строительство индивидуальных и многоквартирных домов и школы на 1275 мест. В микрорайоне Угольщиков до конца ноября должны быть возведены три дома и закрыты тепловые контуры. В микрорайоне «Берёзовая Роща» до конца декабря должно быть построено 25 домов. По информации правительства Иркутской области пока возведено только 5 демонстрационных домов. Для строительства школы определён земельный участок, на котором строители приступили к подготовительным работам. В соответствии с утверждённым графиком срок завершения строительства объекта – декабрь 2020 года.

По итогам посещения объектов полномочный представитель проведёт совещание с правительством Иркутской области.