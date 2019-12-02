"Россельхозбанк" вручил именные стипендии студентам Иркутского государственного аграрного университета

29 ноября 2019 года в министерстве сельского хозяйства Иркутской области состоялась церемония награждения победителей конкурса стипендиальной программы АО «Россельхозбанк». Победителями стали пять обучающихся на 3 и 4 курсах ФГБОУ ВО Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского: Гулькова Любовь – обучающаяся по специальности землеустройство и кадастры, Перфильев Валерий и Степанов Николай – агроинженерия, Рафекова Элина – ветеринария, Семёнкина Виктория – лесное дело. За отличные результаты в учебе, высокую успеваемость, победу в олимпиадах и активное участие в научно-исследовательской деятельности вуза они будут получать ежемесячно в течение учебного года 2019-2020, именные стипендии в размере 10 тысяч рублей.

Напомним, что запуск стипендиальной программы «Россельхозбанка» для студентов аграрных вузов на 2019/2020 учебный год состоялся в рамках деловой части 21-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень». Она направлена на стимулирование творческой активности и интеллектуального потенциала обучающихся по сельскохозяйственным специальностям.

Собственная стипендиальная программа «Россельхозбанка» распространяется на вузы, подведомственные Министерству сельского хозяйства РФ, в том числе Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского.

Целью стипендиальной программы является развитие и поддержка талантливой молодежи, обучающейся по наиболее важным специальностям для аграрного сектора экономики, наращивания кадрового потенциала агропромышленного комплекса России.

Директор иркутского филиала «Россельхозбанка» Наталья Баркова лично вручила студентам свидетельства, отметив, что выплачиваемая стипендия станет для них хорошим толчком в дальнейшем развитии, поможет в освоении соответствующих образовательных программ. Отметила, что «Россельхозбанк» поддерживает специализации, которые имеют приоритетное значение для развития сельского хозяйства.

По словам стипендиатов, они понимают всю важность выбранной ими профессии и в дальнейшем хотят расти и развиваться в области сельского хозяйства.

В свою очередь, первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Наталья Жилкина вручила студентам сертификаты для прохождения производственной практики на передовых предприятиях агропромышленного комплекса.

И.о. ректора университета Валерий Просвирнин поблагодарил Россельхозбанк за учрежденную стипендию, Министерство сельского хозяйства за врученные сертификаты, выразил надежду на дальнейшее плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.