В Иркутской области за неделю более 15,3 тыс. жителей подхватили ОРВИ

В Иркутской области с 25 ноября по 1 декабря зарегистрировано 15 363 случая ОРВИ, что ниже эпидпорога на 50%. В Иркутске – 5957 случаев ОРВИ, в том числе 4440 - дети. Отмечается положительный недельный темп прироста заболеваемости, как по совокупному населению, так и по всем возрастным группам населения. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по региону.

На сегодня привито 1 141 218 человек, что составляет 45,4% от численности населения области, в том числе 373 651ребенок. Всего запланировано привить 1 258 000 человек.