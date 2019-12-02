ВЦИОМ: Более половины россиян положительно оценивают ситуацию в стране

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование о социальном самочувствие российских граждан. Согласно ему, уровень социального самочувствия достиг максимума с начала 2019 года.

Более половины россиян дают положительные оценки ситуации в стране – 57%. Скептично настроены 35% респондентов.

Каждого второго россиянина устраивает жизнь, которую он ведет (50%), данное значение является максимальным за прошедший год. О частичной удовлетворенности сообщает четверть респондентов – 25%, не удовлетворены своей жизнью 22% россиян.

Доля респондентов, которые опасаются ухудшения своей жизненной ситуации в ближайший год, снизилась: пессимистичные оценки ближайшего будущего декларируют 23% россиян. Сравнительное большинство заявляют, что не ожидают изменений – 41%. Об оптимистичном прогнозе заявляет каждый четвертый (25%).

Половина опрошенных (48%) думают о своем будущем с беспокойством и тревогой, но есть тренд на снижение. За последние месяцы уровень тревожности снизился на 3 процента. Каждый четвертый заявил об оптимистических оценках своего будущего (26%) и почти столько же (23%) не испытывают ни оптимизма, ни беспокойства.