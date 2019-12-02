«Открытие Брокер» объявил о досрочном погашении структурных продуктов с доходностью до 16% годовых

«Открытие Брокер» объявил о досрочном погашении структурных продуктов из-за достижения целевой доходности инвестиций 11-16% годовых. В третьем квартале 2019 года был закрыт структурный продукт с полной защитой капитала «Nestle – сладкая жизнь», который достиг целевой доходности 11-14% годовых. Лидером по доходности стала досрочно закрытая в ноябре нота на акции «Яндекс» с гарантированным купоном, по которому клиенты заработали 11% годовых в долларах США и 16% годовых в рублях. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Структурный продукт на базе акций компании Nestlé, изначально предусматривал срок в 3 года. Однако по достижении высоких ценовых уровней было принято решение досрочно погасить, что позволило клиентам зафиксировать целевой доход уже через 1,5 года.

Отзывная нота на «Яндекс» была выпущена на новостном фоне вокруг поисковика. Горизонт инвестирования составлял 6 месяцев, при покупке ноты ставка купона составляла 11% годовых в долларах США, а при вложении в рублях – 16% годовых. Нота также была погашена досрочно в связи с достижением запланированных ценовых уровней.

Структурные продукты «Открытие Брокер» можно приобретать онлайн в личном кабинете. Недавно данный функционал был реализован и в мобильном приложении «Открытие Брокер. Инвестиции». В частности, в новой версии мобильного приложения в разделе «Торговля» появилась вкладка «Каталог» с набором структурных продуктов, доступных для покупки. Продукты представлены наглядно и понятно, а процесс покупки выстроен таким образом, что любой пользователь приложения сможет легко разобраться во всех аспектах работы структурного продукта.

Пользователям личного кабинета доступны два вида структурных продуктов: «С защитой капитала» и «Автоколл». «Структурный продукт с защитой капитала» (СПЗК) выбирают инвесторы, которых интересует высокая потенциальная доходность и при этом важна 100%-ная защита вложенных средств. «Автоколл» подходит клиентам, которые хотят получить высокую фиксированную выплату, не готовы инвестировать капитал надолго и при этом допускают покупку перспективной акции в случае снижения её цены.

— На фоне падения ставок по банковским депозитам структурные продукты с защитой капитала позволяют нашим клиентам получить доход более чем в два раза превышающий среднюю доходность по вкладам с минимальными рисками. А учитывая, что это готовое решение, структурные продукты становятся прекрасной альтернативой классическим финансовым решениям», — отметил врио гендиректора «Открытие Брокер» Владимир Крекотень.

Председатель совета директоров «Открытие Брокер» Константин Церазов, сказал, что компания возлагает большие надежды на это направление и планирует с помощью структурных продуктов, благодаря их характеристикам, привлечь тех клиентов, которые привыкли пользоваться услугами банка “Открытие”.

- Именно поэтому мы дорабатываем наши онлайн-сервисы, усиливаем команду фабрики структурных продуктов, расширяем линейку финансовых решений», - прокомментировал, - прокомментировал Церазов.