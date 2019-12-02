Оформить сертификат на материнский капитал стало проще

Теперь оформить материнский капитал (семейный), можно не выходя из дома. В соответствующий регламент внесены изменения. Подать заявление на получение сертификата можно в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР. Для этого необходимо зарегистрироваться на Едином портале госуслуг и иметь учетную запись. Сообщает пресс-служба Пенсионного фонда РФ по Иркутской области.

Раньше после подачи электронного заявления в ПФР необходимо было в течение 5 рабочих дней обратиться в клиентскую службу с соответствующими документами. Теперь, если дети зарегистрированы на территории Российской Федерации, достаточно только электронного заявления.

Обращаться с документами в территориальный орган ПФР уже не нужно. Получение на руки бумажного варианта самого сертификата на материнский капитал также сейчас необязательно. В случае вынесения положительного решения по заявлению сертификат в виде электронного документа поступит в личный кабинет матери.

С начала года в Иркутской области сертификат на материнский (семейный) капитал в электронном виде оформили 23 человека. Всего в 2019 году в Иркутской области выдано 10 265 сертификатов.