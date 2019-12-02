В Тулуне до конца года построят 25 домов

До конца декабря в Тулуне построят 25 индивидуальных жилых домов с участками 15 соток в микрорайоне Березовая роща. В марте будут сданы жилые дома в микрорайоне Угольщиков. Об этом сообщили в правительстве Иркутской области.
На сегодня 4226 семей, а это более 11 тысяч человек, уже получили жилье. Сотни семей уже выбрали свой вариант и заключают договоры на строящееся жилье. Остальные еще определяются, где они будут жить: в индивидуальном доме или многоквартирном.
59% освоивших сертификаты людей остались на территории, где проживали ранее, около 30% остались в пределах Иркутской области, остальные уехали за пределы региона.
Новости
В Тулуне до конца года построят 25 домов2 декабря 2019
До конца декабря в Тулуне построят 25 индивидуальных жилых домов с участками 15 соток в микрорайоне Березовая роща. В марте будут сданы жилые дома в микрорайоне Угольщиков. Об этом сообщили в правительстве Иркутской области.
/ Сибирское Информационное Агентство /
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