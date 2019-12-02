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В Тулуне до конца года построят 25 домов

2 декабря 2019

До конца декабря в Тулуне построят 25 индивидуальных жилых домов с участками 15 соток в микрорайоне Березовая роща. В марте будут сданы жилые дома в микрорайоне Угольщиков. Об этом сообщили в правительстве Иркутской области. 



На сегодня 4226 семей, а это более 11 тысяч человек, уже получили жилье. Сотни семей уже выбрали свой вариант и заключают договоры на строящееся жилье. Остальные еще определяются, где они будут жить: в индивидуальном доме или многоквартирном.

59% освоивших сертификаты людей остались на территории, где проживали ранее, около 30% остались в пределах Иркутской области, остальные уехали за пределы региона.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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