В Тулуне до конца года построят 25 домов

До конца декабря в Тулуне построят 25 индивидуальных жилых домов с участками 15 соток в микрорайоне Березовая роща. В марте будут сданы жилые дома в микрорайоне Угольщиков. Об этом сообщили в правительстве Иркутской области.



На сегодня 4226 семей, а это более 11 тысяч человек, уже получили жилье. Сотни семей уже выбрали свой вариант и заключают договоры на строящееся жилье. Остальные еще определяются, где они будут жить: в индивидуальном доме или многоквартирном.



59% освоивших сертификаты людей остались на территории, где проживали ранее, около 30% остались в пределах Иркутской области, остальные уехали за пределы региона.