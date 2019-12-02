Иркутской таможня нашла 60 контрафактных «Barbie», правообладатель оценил ущерб в 28,8 тысяч рублей

В ходе таможенного оформления сотрудники Иркутской таможни нашли кукол, имитирующие изображение и дизайн BARBIE. Сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе таможенного досмотра, среди игрушек были выявлены 60 наборов, стоящих из двух кукол, изображающих женщину - стоматолога и девочку-пациента. Вместе с куклами в каждом наборе также находились аксессуары - предметы обстановки стоматологического кабинета.

Все эти наборы игрушек обладали признаками конрафактности, так как визуально были похожи и имитировали игрушку, известную всем как «Barbie». Такое же сходство имела упаковка товара - индивидуальные картонные коробки наборов, а также нанесенные на них изображения в виде кукол.

Контрафактность товара также подтвердила экспертиза, установившая, что представленные на обследование куклы и упаковка с зарегистрированными объектами авторских прав, которые принадлежат компании «Maттелл Инк.» (США).

Правообладатель оценил нанесенный ему ущерб в 28,8 тысяч рублей, указав, что ущерб рассчитан на основе средней розничной цены аналогичных оригинальных товаров без учета НДС. При этом стоимость оригинального аналогичного кукольного набора, по заявлению правообладателя, составляет 479,2 рубля.

По факту нарушения Иркутской таможней возбуждено дело об административном правонарушении, ответственность за которые предусматривается частью 1 статьи 7.12 КоАП России. Контрафактный товар изъят до рассмотрения данного дела в суде.