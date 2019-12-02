Главную ёлку Правобережного округа Иркутска откроют 24 декабря

Открытие главной ёлки Правобережного округа Иркутска состоится 24 декабря в 18:00 на ул. Урицкого. Как сообщили в администрации города, будет концертно-игровая программа с участием новогодних персонажей и творческих коллективов областного колледжа культуры, вручение призов и подарков, также установят фотозоны. Кроме этого, в округе пройдет около 100 новогодних и рождественских мероприятий.

Совместно с ТОСами проведут уличные программы с участием Деда Мороза и Снегурочки в микрорайонах Искра, Зелёный, Лесной, Топкинский, в предместьях Радищева и Рабочее, в пади Грязнуха.

До 20 декабря формируется список дворовых территорий, которые будут оформлены к Новому году. Общественные организации, ТОСы, управляющие компании, ТСЖ, инициативные группы активных граждан приглашаются к участию в конкурсе «На лучшее художественное оформление территорий и дворов «Новогоднее настроение». Кроме этого, состоится конкурс семейного творчества «Подарок для Елки!» – на лучшую новогоднюю игрушку. Лучшими будут оформлены дворовые ёлки.

Также запланированы новогодние концерты творческих коллективов. Во всех мероприятиях примут участие члены общественных организаций, Женсовета и общества инвалидов округа. Для активного отдыха горожан предусмотрена работа муниципальных и школьных кортов.