Бюджет Иркутской области потяжелеет на 7,4 млрд рублей

За счет дополнительных вливаний из федерального бюджета доходная часть казны Иркутской области увеличится на 7,4 млрд рублей. Об этом сообщили в региональном правительстве.
В 2020 финансовом году трансферты из федерального бюджета в регион увеличены на 4,4 млрд рублей, или на 16%. Основная сумма дополнительных трансфертов приходится на нецелевую финансовую помощь из федерального бюджета – «плюс» 3,2 млрд рублей.
Одними из главных направлений поддержки из федерального бюджета станут субсидии: на модернизацию и строительство очистных сооружений в Иркутске по программе сохранения озера Байкал (+500 млн рублей); на выплаты за рождение третьего и последующих детей (+1,3 млрд рублей, в том числе в 2020 году – 107 млн рублей); на профилактику развития сердечнососудистых заболеваний и осложнений у пациентов высокого риска (+507 млн рублей, в том числе в 2020 году – 169 млн рублей); на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (+486 млн рублей, в том числе в 2020 году – 166 млн рублей); на комплексное развитие сельских территорий (+322 млн рублей, в том числе в 2020 году – 195 млн рублей); на благоустройство зданий общеобразовательных организаций для соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (+230 млн рублей, в том числе в 2020 году – 190 млн рублей).
В Законодательное собрание региона внесены поправки в областной бюджет на 2020-2022 годы, в соответствии с которыми основной объем дополнительных финансовых ресурсов направлен на поддержку сбалансированности местных бюджетов, включая обеспечение выплаты заработной платы работникам учреждений бюджетной сферы, проведение капитальных ремонтов муниципальных учреждений и другие расходы.
Новости
Бюджет Иркутской области потяжелеет на 7,4 млрд рублей2 декабря 2019
За счет дополнительных вливаний из федерального бюджета доходная часть казны Иркутской области увеличится на 7,4 млрд рублей. Об этом сообщили в региональном правительстве.