Бюджет Иркутской области потяжелеет на 7,4 млрд рублей

За счет дополнительных вливаний из федерального бюджета доходная часть казны Иркутской области увеличится на 7,4 млрд рублей. Об этом сообщили в региональном правительстве.



В 2020 финансовом году трансферты из федерального бюджета в регион увеличены на 4,4 млрд рублей, или на 16%. Основная сумма дополнительных трансфертов приходится на нецелевую финансовую помощь из федерального бюджета – «плюс» 3,2 млрд рублей.



Одними из главных направлений поддержки из федерального бюджета станут субсидии: на модернизацию и строительство очистных сооружений в Иркутске по программе сохранения озера Байкал (+500 млн рублей); на выплаты за рождение третьего и последующих детей (+1,3 млрд рублей, в том числе в 2020 году – 107 млн рублей); на профилактику развития сердечнососудистых заболеваний и осложнений у пациентов высокого риска (+507 млн рублей, в том числе в 2020 году – 169 млн рублей); на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (+486 млн рублей, в том числе в 2020 году – 166 млн рублей); на комплексное развитие сельских территорий (+322 млн рублей, в том числе в 2020 году – 195 млн рублей); на благоустройство зданий общеобразовательных организаций для соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (+230 млн рублей, в том числе в 2020 году – 190 млн рублей).



В Законодательное собрание региона внесены поправки в областной бюджет на 2020-2022 годы, в соответствии с которыми основной объем дополнительных финансовых ресурсов направлен на поддержку сбалансированности местных бюджетов, включая обеспечение выплаты заработной платы работникам учреждений бюджетной сферы, проведение капитальных ремонтов муниципальных учреждений и другие расходы.