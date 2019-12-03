Рост числа мест в детских садах позволил увеличить женскую занятость в России

Увеличение числа мест в детских садах привело к росту экономической активности среди женщин с детьми в РФ на 3,4%: на 2,9% среди них увеличился уровень занятости, на 2,2% — число работающих полный рабочий день. При этом эффект вовлечения сильнее проявился для замужних женщин. Для этой группы прирост числа доступных мест в детских садах на 10 процентных пунктов (п. п.) привел к увеличению ее экономической активности на 3,1 п. п., а в группе матерей-одиночек — только на 2,1 п. п.

Сейчас доля работающих женщин без детей в возрасте 20–49 лет составляет 80%, при наличии ребенка до трех лет — около 20%, при наличии ребенка старше трех лет — 78%. Дальнейший рост доли работающих среди женщин фертильного возраста, как можно предположить из работы, возможен при увеличении на рынке труда мест с частичной занятостью. Сейчас на них заняты только 6,5% всех женщин — это один из минимальных показателей для развитых и развивающихся стран.

Анастасия Мануйлова