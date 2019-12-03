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Иркутянин выиграл в лотерею 3 млн рублей

3 декабря 2019

Житель Иркутска выиграл 3 061 476 рублей в лотерею. Как сообщает государственная лотерея «Столото», он приобрел билет за 40 рублей. 

Победителя пригласили в лотерейный центр «Столото», где можно оформить выигрыш.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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