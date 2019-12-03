Иркутянин выиграл в лотерею 3 млн рублей

Житель Иркутска выиграл 3 061 476 рублей в лотерею. Как сообщает государственная лотерея «Столото», он приобрел билет за 40 рублей.

Победителя пригласили в лотерейный центр «Столото», где можно оформить выигрыш.