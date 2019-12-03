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На дорогах Иркутской области работали 285 единиц техники

3 декабря 2019

На дорогах Иркутской области за минувшие сутки задействовано 285 единиц техники. Среди них 77 комбинированных дорожных машин, 60 автогрейдеров, 30 экскаваторов и тракторов. Об этом сообщают в региональном правительстве. 

Работы производились на 286 автодорогах. За сутки израсходовано 1514 тонн инертных материалов.

Техника выполняет комплекс работ по зимнему содержанию: россыпь противогололедных материалов, обработка автодорог жидкими реагентами, очистка от снега проезжей части и обочин, мостов, остановок, дорожных знаков, устройство ледовых переправ.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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