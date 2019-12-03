В Иркутской области пенсии по инвалидности получают 89,6 тыс. человек

В Иркутской области проживает 89 633 получателя пенсии по инвалидности. Как сообщает отделение ПФР по региону, эта категория граждан также имеет право на получение ежемесячной выплаты (ЕДВ), получателей которой в регионе – 217 727 человек.

Для обеспечения доступности входные группы всех клиентских служб органов ПФР оборудованы пандусами, а в некоторых случаях – механическими подъемниками.

Активно развиваются электронные сервисы, чтобы люди с ограниченными возможностями могли получать наиболее востребованные государственные услуги ПФР, не выходя из дома через Личный кабинет гражданина.