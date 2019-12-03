С начала года на ВСЖД произошло 11 ДТП

С начала года на ВСЖД произошло более 700 случаев нарушений правил дорожного движения. Самым частым из них является проезд на запрещающий сигнал светофора, из-за которого на сегодня произошло 11 ДТП, из них шесть со смертельным исходом. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Стоит отметить, что виновниками во всех этих случаях стали водители автотранспортных средств, которые, как правило, неверно оценивают дорожную обстановку при приближении к переездам, проезжают на запрещающий сигнал светофора, невзирая на шлагбаумы, а порой и вовсе въезжают на полном ходу в проходящий поезд.

С начала года проведено более 46 тысяч бесед с водителями, в том числе на предприятиях, вручено свыше 59 тысяч памяток во время акций на переездах.