Новости

С начала года на ВСЖД произошло 11 ДТП

3 декабря 2019

С начала года на ВСЖД произошло более 700 случаев нарушений правил дорожного движения. Самым частым из них является проезд на запрещающий сигнал светофора, из-за которого на сегодня произошло 11 ДТП, из них шесть со смертельным исходом. Об этом сообщили в пресс-службе компании. 

Стоит отметить, что виновниками во всех этих случаях стали водители автотранспортных средств, которые, как правило, неверно оценивают дорожную обстановку при приближении к переездам, проезжают на запрещающий сигнал светофора, невзирая на шлагбаумы, а порой и вовсе въезжают на полном ходу в проходящий поезд.

С начала года проведено более 46 тысяч бесед с водителями, в том числе на предприятиях, вручено свыше 59 тысяч памяток во время акций на переездах.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

«Солид Банк» провел семинар в Иркутске
Кредит или облигации: что выгоднее бизнесу?
«Кризис будет. Вопрос – когда?»
Солид Банк провел в Иркутске семинар для предпринимателей
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании