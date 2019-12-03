Два представителя от Иркутской области стали лауреатами премии "Гражданская инициатива"

От Иркутской области в Национальной премии «Гражданская инициатива» приняло участие 213 проектов от 193 заявителей, два признаны лауреатами. Победители получили статуэтку «Золотой росток» и по 200 тысяч рублей. Как сообщили в региональном правительстве, всего в этом году на соискание премии было подано более 4500 заявок из 76 регионов России.



Анастасия Архипкина с проектом «Ты можешь САМ! Развитие медиации как способа защиты прав человека» победила в номинации «Воздух свободы», где были представлены правозащитные инициативы, проекты по борьбе с коррупцией, ущемлением гражданских свобод. Проект ангарчанина Андрея Середкина «Мобильный хоспис» стал лучшим в номинации «Сохрани жизнь», где были представлены гражданские инициативы в организации помощи больным.