Теперь собственники нежилых помещений могут заключать договор с региональным оператором

В связи с этим, региональный оператор зоны Юг обратился к собственникам нежилых помещений с предложением принять участие в голосовании, по определению того, какими данными необходимо руководствоваться для расчета стоимости оказанной услуги по факту за прошедший период. Сообщает пресс-служба «РТ-НЭО Иркутск» Зоны - 2 Юг.

22 октября 2019 решением Иркутского областного суда было отменено письмо Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области №02-58-4748/19 "О расчетах с юридическими лицами". Теперь собственники нежилых помещений могут заключать договор с региональным оператором с методом расчета по отгруженным контейнерам и бункерам в месте их накопления (по факту).

В то же время сложилась ситуация, что по независящим от регионального оператора и потребителей причинам, потребители до 1 ноября были лишены возможности перехода на данный метод учета.

Для сохранения принципа справедливости и честности в расчетах ООО “РТ-НЭО Иркутск” рассматривает возможность заключения с потребителями дополнительных соглашений о переводе их на учет по отгруженным контейнерам и бункерам с 01.01.2019 года и произведении перерасчета за указанный период.

Однако в связи с тем, что у регионального оператора отсутствовала обязанность расчета с потребителями по контейнерам, возникает сложность в восстановлении данных учета, которые позволили бы произвести объективные расчеты отгруженных отходов.

В соответствии со статьей 24.10 Федерального закона “Об отходах производства и потребления” №89-ФЗ определение объема и (или)массы твердых коммунальных отходов осуществляется в целях расчетов по договорам в области обращения с твердыми коммунальными отходами в соответствии с правилами коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов, утвержденными Правительством Российской Федерации.