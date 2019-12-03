Одобрены первые 3 заявки на 1,5 млн рублей от пострадавших от наводнения предпринимателей

Согласно нормативной базе, средства субсидии предприниматели могут направить на приобретение основных средств, ремонт оборудования, нежилых помещений, зданий, сооружений, внесение арендной платы по договорам аренды нежилых помещений. Сообщает пресс-служба Агентства инвестиционного развития Иркутской области.
29 ноября закончился прием заявлений на получение субсидии в 1,5 млн. рублей от пострадавших предпринимателей затопленных территорий. Всего принято на рассмотрение 356 заявок.
В течение недели с заявителями работали сотрудники Министерства экономического развития и специалисты по работе с предпринимателями от институтов развития Иркутской области: Агентства инвестиционного развития и Фонда поддержки предпринимательства.
Резюме по всем предпринимательским заявкам Министерство экономического развития Иркутской области должно составить в ближайшее время и уже до конца 2019 года предприниматели смогут направить средства субсидии на восстановление или развитие своей деятельности.