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Одобрены первые 3 заявки на 1,5 млн рублей от пострадавших от наводнения предпринимателей

3 декабря 2019

Согласно нормативной базе, средства субсидии предприниматели могут направить на приобретение основных средств, ремонт оборудования, нежилых помещений, зданий, сооружений, внесение арендной платы по договорам аренды нежилых помещений. Сообщает пресс-служба Агентства инвестиционного развития Иркутской области.

29 ноября закончился прием заявлений на получение субсидии в 1,5 млн. рублей от пострадавших предпринимателей затопленных территорий. Всего принято на рассмотрение 356 заявок.

В течение недели с заявителями работали сотрудники Министерства экономического развития и специалисты по работе с предпринимателями от институтов развития Иркутской области: Агентства инвестиционного развития и Фонда поддержки предпринимательства.

Резюме по всем предпринимательским заявкам Министерство экономического развития Иркутской области должно составить в ближайшее время и уже до конца 2019 года предприниматели смогут направить средства субсидии на восстановление или развитие своей деятельности.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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