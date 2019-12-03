Кремниевый завод в Шелехове частично обесточен

Производственный комплекс "Кремний" в Шелехове частично обесточен из-за аварии на энергосетях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Ситуационный-аналитический центр Минэнерго России.

Без электроснабжения осталась часть кремниевого завода - 22 МВт. Причина - повреждение оборудования, предназначенного для защиты от атмосферных перенапряжений.

ЗАО "Кремний" в городе Шелехов является единственным в России производителем рафинированного кремния. Запущен в эксплуатацию в 1981 году. Мощность - 42 тыс. тонн в год.