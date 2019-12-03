Президент РФ внес поправки в бюджет Пенсионного фонда

Владимир Путин подписал закон, который предусматривает поправки в бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) на 2019 год. Поправки направлены на увеличение доходов фонда. Сообщают РИА Новости.

Закон увеличивает общий объем доходов бюджета фонда на 79,8 миллиарда рублей — до 8692,5 миллиарда рублей (восемь процентов ВВП), расходов — на 80,62 миллиарда рублей, до 8716,5 миллиарда рублей (восемь процентов ВВП).

При этом расходы на госпрограмму "Социальная поддержка граждан" увеличиваются на 0,14 миллиарда рублей, а на "непрограммные направления деятельности органов управления" фонда — на 80,48 миллиарда рублей.

На софинансирование формирования пенсионных накоплений застрахованных лиц за счет средств Фонда национального благосостояния направят 0,4 миллиарда рублей.