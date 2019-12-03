Мобильное приложение «Открытие Брокер» признали лучшим в Восточной Европе

«Открытие Брокер» получил главную премию Tagline Awards 2019 за разработку мобильного личного кабинета на платформе iOS и Android в номинации «Совершенное исполнение / Юзабилити».

По словам организаторов Tagline Awards, особый упор при судействе сделан на концепции работ, качестве их исполнения и эффективности решения коммерческих задач.

Мобильное приложение обладает удобной навигацией, современным дизайном и широким торговым функционалом. Сегодня клиенты «Открытие Брокер» могут выполнять с экрана смартфона практически все операции, доступные в личном кабинете: следить за состоянием счета, просматривать котировки, совершать сделки с инструментами Московской биржи и Санкт-Петербургской биржи, покупать структурные продукты, видеть начисления дивидендов и купонов. Пользователями приложения являются уже более 30 000 клиентов, и их количество с каждым месяцем растёт.

Для использования приложения клиенту «Открытие Брокер» необходимо зайти в магазин App Store или Google Play, найти приложение в поиске и бесплатно скачать его на свой смартфон.

- Совместно с командой разработчиков мы проделали в интересах клиентов огромную работу по расширению возможностей мобильного приложения, которая не осталась незамеченной для профессионального сообщества. В 2020 году планируется масштабное обновление нашего мобильного приложения с точки зрения функциональности и юзабилити, — отметил директор департамента цифрового бизнеса «Открытие Брокер» Алексей Глазков.

По словам врио генерального директора «Открытие Брокер» Владимир Крекотень, цифровые продукты “Открытия Брокер” по праву являются одними из лучших на рынке.

- Мы находимся в постоянном контакте с нашими клиентами, которые ждут от нас дистанционных сервисов на уровне лучших мировых образцов. Благодаря нашей команде и работе с обратной связью от клиентов мы совершили качественный скачок, что позволило нам подняться с третьего места на первое всего за год», — прокомментировал Крекотень.