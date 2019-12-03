Роскомнадзор ограничил доступ к некоторым страницам фотобанка Shutterstock

В реестре запрещенной информации указанно, что по решению Генпрокуратуры от 13 ноября доступ ограничили к одной из страниц сайта. Также там говорится об ограничении доступа к страницам сайта Shutterstock по решению Роспотребназора от 7 октября. Сообщают РИА Новости.

Доступ ограничивается на основании статьи 15.1 закона "Об информации" (ограничение доступа к ресурсам с запрещенной в Россией информацией, таких как детская порнография, информация о способах изготовления и использования наркотиков, о способах суицида и призывах к нему).

Сейчас запрещенный контент в Shutterstock удален и сервис ведет работу с Роскомнадзором, чтобы удалить с сайта миниатюры этих изображений в режиме предпросмотра.