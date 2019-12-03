Банк «Открытие» и РГО дали старт всероссийской фотовыставке «Путешествие по России. 360»

Всероссийская фотовыставка «Путешествие по России. 360» стартовала в Международном аэропорту «Казань» имени Г.М. Тукая. Открыли её банк «Открытие» и Русское географическое общество (РГО) . Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В январе такая выставка пройдет в новосибирском аэропорту «Толмачево» имени Александра Покрышкина, в апреле – в красноярском аэропорту «Емельяново» имени Дмитрия Хворостовского.

В экспозиции представлены лучшие снимки, сделанные во время работы над фильмом «Россия. Виртуальное путешествие». Кинофильм – совместный проект РГО и банка «Открытие», который показали на IV Фестивале Русского географического общества в Москве в сентябре 2019 года. Фильм представляет собой 8-минутный дневник путешественника, который обращается к жителю современного мегаполиса. Рассказывая о личном опыте, главный герой вдохновляет на изучение России и путешествия по ней. На выставке фильм представлен в специальной версии для VR-очков – увидеть уникальную картину теперь смогут все желающие.

На выставке можно увидеть снимки красот и дикой природы девяти неповторимых регионов России: гнездование кайр на Кольском полуострове, образование облаков на горе Ай-Петри, жизнь кольчатой нерпы, серые киты на Камчатке и многое другое. В том числе, снимки из трех регионов Сибири – озера Байкал из республики Бурятия и Иркутской области, плато Путоран из Красноярского края. Ради редких кадров съемочная группа проекта побывала на Дальнем Востоке, в дельте Волги и республике Дагестан. Участники съемок забирались в горы, опускались под воду, шли пешком десятки километров.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.