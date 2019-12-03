«Фридом Финанс» планирует выкупить акции Санкт-петербургской биржи

Российский брокер «Фридом Финанс» обсуждает выкуп 65% допэмиссии Санкт-Петербургской биржи, которая организует торги акциями Apple и Google в России. Сообщает РБК со ссылкой на свой источник.

«Нам нравится, какие результаты демонстрирует Санкт-Петербургская биржа. Мы сейчас рассматриваем это предложение»,— сказали изданию в пресс-службе «Фридом Финанс». Параметры сделки не раскрываются.

О планах Петербургской биржи стало известно в ноябре. Совет директоров назначил цену размещения в — 1777 руб.. всего биржа планирует привлечь в уставный капитал не менее 1 млрд руб.