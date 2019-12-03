В Иркутской области на акции «Стоп ВИЧ/СПИД» выявили 6 человек с положительным результатом

В Иркутской области во время Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» протестировано 1000 человек. Обнаружены шесть первично положительных результатов. Для врачей подобное соотношение говорит о положительном сдвиге. Об этом сообщили в иркутском центре СПИД.

Людям, чьи тесты показали наличие антител и антигенов к ВИЧ, на месте оказали психологическую помощь и порекомендовали как можно быстрее обратиться к врачу для более детального обследования и начала лечения. По информации на2 декабря все новые пациенты уже встали на учёт в Центр СПИД.

За первые 9 месяцев 2019 года в Иркутской области зафиксирован 2 501 случай инфицирования ВИЧ. Это на 88 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Врачи осторожно говорят о тенденции к стабилизации, потому что по итогам 2018 года заболеваемость тоже снизилась на 12,7%. Однако в целом обстановка ещё далека от идеала: в общей сложности с ВИЧ в организме 1 ноября уже проживало 30 057 человек.