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В Иркутской области 4 декабря прогнозируют похолодание до -38 градусов

3 декабря 2019

В Иркутской области 4 декабря прогнозируют переменную облачность. Ночью местами небольшой снег, днём без существенных осадков, утром в отдельных районах туман. Ночью ветер северо-восточный, восточный 3-8 м/с, днём юго-восточный, юго-западный 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с. Об этом сообщает Иркутскгидромет. 

Температура в южных, центральных, западных, северо-западных районах ночью -18,-23°, при прояснении -28,-33°, днём -8,-13°, при облачной погоде -18,-23°, в горах Восточного Саяна днём -3,-8°, местами до -13°, в северных, верхнеленских районах ночью -41,-46°, при натекании облачности -31,-36°, днём -23,-28°, местами -33,-38°.

В Иркутске переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 3-8 м/с, температура ночью -18,-20°, днём -10,-12°.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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