Роскачество выяснило, какие приложения для такси являются наиболее функциональными

Роскачество исследовало наиболее популярные мобильные приложения для заказа такси в российском сегменте App Store и Google Play – всего 40 приложений на iOS и Android.

В исследование вошли приложения сервисов, предоставляющие услуги по заказу такси экономического или комфорт-класса (а также их аналогов) как минимум в Москве или Санкт-Петербурге и имеющие на момент тестирования количество оценок в Google Play не менее 300, а в App Store – не менее 50.

Количество приложений, которые перешагнули итоговую отметку в 4 балла, составляет 22 из 40. Все они рекомендуются Роскачеством для использования. Отметку в 3 балла преодолели все исследованные приложения.

По результатам тестирования наиболее функциональными приложениями как на iOS, так и на Android ­стали «Яндекс.Такси» (4,79), «ТаксовичкоФ» (4,76), Maxim (4,51) и «Поехали» (4,51).

Исследование также прокомментировал Илья Лоевский, заместитель руководителя Роскачества:

– Мобильные технологии произвели революцию на рынке такси. С появлением мобильных приложений для заказа такси конкуренция обострилась до предела, в связи с чем поездки стали куда дешевле, а время подачи машины сократилось в несколько раз. Однако есть и другая сторона медали: пропорционально снижению тарифов падают качество сервиса и безопасность перевозок. Пассажиры такси заинтересованы в повышении уровня качества и безопасности этих важных услуг.