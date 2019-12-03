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В Ангарске отказались от соли на дорогах

3 декабря 2019

В Ангарске запретили применение солевых составов на дорогах. Об этом сообщил мэр АГО Сергей Петров у себя на странице в Instagram. 

Он сказал, что ангарчане недовольны применением соли на дорогах. Их мнение в администрации посчитали определяющим.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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