В Ангарске отказались от соли на дорогах

В Ангарске запретили применение солевых составов на дорогах. Об этом сообщил мэр АГО Сергей Петров у себя на странице в Instagram.
Он сказал, что ангарчане недовольны применением соли на дорогах. Их мнение в администрации посчитали определяющим.
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Новости
В Ангарске отказались от соли на дорогах3 декабря 2019
В Ангарске запретили применение солевых составов на дорогах. Об этом сообщил мэр АГО Сергей Петров у себя на странице в Instagram.
Он сказал, что ангарчане недовольны применением соли на дорогах. Их мнение в администрации посчитали определяющим.
/ Сибирское Информационное Агентство /
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