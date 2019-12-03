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В "черную пятницу" россияне потратили в интернет-магазинах свыше 22,3 млрд рублей

3 декабря 2019

Три дня "черной пятницы" онлайн-продажи в России достигли 22,3 млрд рублей против 17,4 млрд рублей в прошлом году. Об этом ТАСС сообщил президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

"Общий оборот акции в интернете побил прошлогодний рекорд. По нашим расчетам, россияне совершили покупок онлайн на сумму 22,3 млрд рублей против 17,4 млрд в 2018 году", - сказал он.

Наибольшим спросом, отметил Соколов, пользовалась электроника и бытовая техника. При этом в число популярных категорий вошли не продажи гаджетов и техники, но доставка еды и бронирование отелей.  

"Сейчас в акции активно участвую все возрастные группы россиян. Наиболее активна молодежь от 25 до 34 лет (25% аудитории). Интересно, что мужчинам скидки оказались интереснее, чем женщинам. На регионы пришлось 65% аудитории", - сообщает эксперт.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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